В СМИ начали всплывать слухи о переговорах «Зенита» с Массимо Каррерой. Nevasport узнал у экспертов, кому и зачем это нужно и насколько реально увидеть в Петербурге экс-спартаковца.

Бывший футболист сине-бело-голубых Сергей Герасимец считает, что такие слухи появляются для того, чтобы выбить «Зенит» из колеи, ведь наступает разгар чемпионской гонки.

«Нет никаких оснований проводить переговоры. Карреру убрали из «Спартака», когда не было результата. Может, была игра, но команда вылетела, откуда могла, и шла на 6-7 месте. Только Каррере стоит появиться в России – сразу сплетни, слухи. У «Зенита» есть тренер, есть команда, есть результат, осталось десять туров. Это все делается для того, чтобы нервозность внести, разложить команду», — сказал Герасимец.

Экс-игрок «Зенита» Александр Спивак не видит смысла менять Семака на Карреру, потому что считает, что россиянин квалифицированнее итальянца.

«Для меня смена тренера – это тяжело, мне кажется, надо не так рано прощаться с людьми, дать им возможность поработать какой-то период, построить свою команду. Я думаю, что нет смысла менять Семака на Карреру. Не думаю, что Семак менее квалифицирован. Не могу предположить, что будет при этом происходить в фанатских кругах, но что бы мы ни говорили, решение принимает руководство», — отметил Спивак.

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт заявил, что Каррера, хоть и выиграл чемпионство, не будет востребован в России, и потому «Зениту» он не нужен.

«Не верю, что «Зенит» может вести переговоры с Каррерой. Всегда тренерская судьба решается результатом, но не думаю, что сегодня у «Зенита» есть необходимость искать замену Семаку. Возможно, в «Зените» думают, что в случае неудачи может быть замена тренера. Сложно сказать. Но я не верю, что это Каррера. Конечно, он прилично отработал со «Спартаком», проявил себя грамотным и интеллигентным специалистом, но я не уверен, что он будет сегодня востребованным. «Спартак» мог поторопиться с расставанием с ним, но то, что ему так быстро найдут место в другом российском клубе, тем более элитном, я в этом сомневаюсь», — подытожил Рапопорт.