Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт перед стартом заключительного этапа Кубка мира в Холменколлене рассказала о своем состоянии.

По словам лидера российской сборной, физически она чувствует усталость, но психологически у нее еще остались силы. Настроение добавляет погода в Холменколлене, где очень тепло и некоторые даже бегают в футболках.

Женская спринтерская гонка состоится сегодня в 18.30. Юрлова выйдет на старт первой среди россиянок. Также ожидаются Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Виктория Сливко.

Евгения Павлова пропустит этап в Холменколлене по болезни.