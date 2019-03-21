Сборной России предстоит встреча с командой Бельгии в рамках отбора Евро-2020. Nevasport узнал у экспертов о шансах команды Черчесова в матче с подопечными Роберто Мартинеса.

Бывший футболист сине-бело-голубых Сергей Герасимец считает, что россиянам будет тяжело, потому что сборная давно не играла в официальных матчах.

«Сборной России будет очень сложно увезти очки из Бельгии. Соперник – одна из лучших команд Европы, если не лучшая в данный момент. Во-вторых, когда в последний раз сборная России играла на выезде в официальных матчах? Лига Наций не считается, это товарищеский турнир. Года три прошло, как они играли. Футболистов с той поры почти не осталось в составе, кроме Жиркова. Играть дома, хоть и на чемпионате мира, это одно, а играть на выезде против одной из сильнейших сборных Европы – это другой опыт», — сказал Герасимец.

Специалист отметил, что в составе соперника есть много индивидуально сильных игроков.

«В Бельгии россыпь игроков, Лукаку пропускает, но есть и Азар, и Мертенс. Бельгийцы отличаются тем, что у них маленькая страна, но много индивидуально сильных футболистов, которые играют в ведущих клубах мира. Надеюсь, Черчесову удастся что-то придумать в плане тактики командных взаимодействий», — добавил Герасимец.

По словам экс-футболиста «Зенита», плохо, что Дзюба долго не может забить, но теперь у него есть и новые обязанности.

«Безголевая серия Дзюбы – это большой минус, потому что для любого нападающего главный критерий оценки игры – это забитые мячи. Если нападающий не забивает 1000 минут, возникает вопрос, что он вообще делает на футбольном поле. Конечно, ему нелегко – все ему об этом говорят, напоминают, задают вопросы, его это нервирует. Но у Артема появились еще роли на футбольном поле. Он лидер раздевалки и капитан сборной, это очень ответственно», — подчеркнул эксперт.

Экс-игрок «Зенита» Александр Спивак напомнил о блестящем выступлении нашей команды на домашнем ЧМ и выразил надежду, что россияне будут играть так же с Бельгией.

«Мы все видели, что происходило на чемпионате мира. Да, Бельгия является фаворитом, но это футбол, и Черчесов нам показал, что все возможно. Игроки будут настроены на победу и приобретение каких-то очков, но быть готовыми надо ко всем игрокам бельгийской команды», — сказал Спивак.

Он отметил, что с Дзюбой все в порядке, и безголевая серия в 1000 минут его волновать не должна.

«Дзюба правильно дает интервью. Значит, он чувствует себя комфортно. Если он даже не забивает, то отдает передачи и придерживает мяч. Это фигура для «Зенита» и для сборной», — добавил Спивак.

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт заявил, что бельгийцы откровенно сильнее сборной России, но наша команда при определенных условиях имеет шансы в очной встрече.

«Бельгийская команда сильнее и выше классом по подбору футболистов, чем российская, но у нас есть свои козыри. У нас сложившаяся команда, она достаточно быстрая. Если мы не дадим им сыграть в оптимальный футбол, то у нас есть шансы и победить. Не скажу, что у нас нет шансов с Бельгией. Шансы есть, хотя игра будет очень сложной, многое будет зависеть от того, насколько организованно мы сыграем в обороне», — считает Рапопорт.

Специалист отметил, что не стоит переживать за Дзюбу, просто нападающий не находится на таком подъеме, как это было на чемпионате мира.

«Не думаю, что на Дзюбу давит безголевая серия, это больше журналисты. Не забивает он – забивают другие футболисты, в «Зените» забивал Азмун. Никуда от этого не денешься. Конечно, у Дзюбы нет того куража, который был у него летом на чемпионате мира, но любой живой человек не может быть на таком максимально интенсивном уровне постоянно. Игра за сборную может его воодушевить», — резюмировал Рапопорт.