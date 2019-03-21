Российский фигурист Андрей Лазукин безупречно исполнил короткую программу на чемпионате мира в Японии.

Лазукин прыгнул четверной тулуп, тройной аксель, а также каскад из тройных флипа и тулупа. Судьи оценили его программу в 84,05 балла.

На данный момент Лазукин занимает первое место. Тренер спортсмена Алексей Мишин поднял руку спортсмена, когда тот вышел со льда, после чего раздались аплодисменты.

Напомним, Лазукин узнал о том, что едет в Сайтаму за несколько дней до чемпионата. Он заменил снявшегося по медицинским показаниям Максима Ковтуна. Девушка Лазукина Елизавета Туктамышева болеет за молодого человека у телевизора. В борьбе за третью женскую путевку на чемпионат мира она уступила Евгении Медведевой.