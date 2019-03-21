В 2010 году бывший тренер «Зенита» Дик Адвокат тренировал сборную Бельгии. Ему поступило предложение от РФС — возглавить сборную России, которую покинул Гус Хиддинк. Дик согласился. Ради того, чтобы работать в российской сборной, он выплатил из своего кармана Бельгийскому королевскому союзу 750 тысяч евро.

Дик мотивировал свое решение тем, что деньги, которые предложили ему в России, были колоссальны. По его словам, предложение голландцу сделала не какая-то заштатная команда, а серьезная европейская сборная с большими амбициями и планами.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Адвокат отметил, что на тот момент еще было непонятно, кто круче — Бельгия или Россия. Сейчас у бельгийцев топ-состав, а тогда это была просто талантливая многообещающая команда. А у России была команда во всем соку — с Аршавиным, Жирковым и Павлюченко в роли главных звезд.

«Так что сомнений не было. Мне предложили шикарные условия, я согласился. А Бельгии выплатил компенсацию, — приводит слова Адвоката «СЭ».

Адвокат завершил работу со сборной России после Евро-2012. На том чемпионате Европы Россия не сумела выйти из группы, хотя игра команды производила благоприятное впечатление.