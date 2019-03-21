Российская фигуристка Екатерина Боброва в своем Instagram рассказала подписчикам, что беременна.

На опубликованном фото видно, что спортсменка, которая сидит вместе со своим мужем, находится в положении.

«Как уже все догадались… А если нет, то – да! Нас скоро станет трое», – подписала Боброва фотографию.

Отметим, фигуристка замужем за бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров-2012 в парном фигурном катании Андреем Депутатом.

Напомним, Екатерина Боброва является чемпионкой олимпийских командных соревнований по фигурному катанию 2014 года в Сочи.

Ранее Екатерина Боброва сообщила, что намерена открыть школу фигурного катания.

Фигуристка, выступающая в танцах на льду вместе с Дмитрием Соловьёвым, пропускает текущий сезон, но пока не приняла решение о завершении карьеры.