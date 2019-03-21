Маленьких жителей Фрунзенского района приглашают на бесплатную секцию пляжного футбола. Тренировать будут возрастные группы: 2012, 2011, 2010 и 2009 годов рождения.

Расписание: четверг и пятница с 16:00 до 17:00.

Адрес: ул. Салова, дом 55, корпус 3, лит Н. «Цунами» (возле ТЦ «Рио»).

Тренировки проводит лицензированный тренер по футболу Диана Олеговна, познакомиться с ней можно по ссылке: https://vk.com/@fizkultfrunz-znakomtes-nash-trener-po..

Узнать подробности по секции и записать ребенка можно по номеру 246-26-27 или у тренера 8 (931) 975 64 34 Диана Олеговна.