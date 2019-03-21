Сборная России сегодня в гостях сыграет с Бельгией. Nevasport прогнозирует состав команды Станислава Черчесова.

Россия наверняка сыграет по схеме с тремя центральными и двумя линейными игроками. Выбор в пользу 5-3-2 обусловлен слабым выбором центральных защитников. После повреждения Ильи Кутепова стало понятно, что использовать их связку с Джикией не получится. Ставить Джикию в паре с Семеновым или Беляевым также рискованно. Проще сделать центр обороны более коллективным, разбавив его более универсальными футболистами.

То, что Черчесов будет играть в пять защитников, стало понятно после возвращения Юрия Жиркова. Ведь в сборной и так было много других левых защитников — Щенников, Кудряшов, Набабкин, Караваев. Зачем вызывать еще одного? Чтобы использовать кого-то из крайних в центре. А именно Кудряшова и Набабкина.

Понятно, что Жирков вызван с прицелом на место в основе. На конкретную позицию левого латераля. В выборе линейного на противоположном краю также можно не сомневаться — здесь сыграет полностью здоровый Мариу Фернандес.

Остается выбрать три защитника. И здесь вполне ясны кандидатуры двух из них. На месте левого центрального сыграет Федор Кудряшов — пожалуй, в этой роли у Черчесова он выглядит органично. Другой кандидат Джикия — ясно, что тоже будет в основе. Но штаб сборной в вряд ли будет его использовать как левого центрального. Ведь в этом случае ему придется выпускать в качестве центрального Беляева или Семенова. В матче с Бельгией Черчесов, скорее всего, сочтет это за риск. Джикия выйдет центральным, а на позиции левого центрального сыграет опытный Кирилл Набабкин, где он частенько используется тренерами ЦСКА.

Теперь остается выбрать пять более созидающих игроков. Здесь вполне ясны фамилии четырех из них. В основе выйдет нападающий Дзюба, опорный хавбек Газинский, его напарник по центральной оси Кузяев и атакующий полузащитник Головин.

Еще одним игроком группы атаки, скорее всего, станет полуфорвард Денис Черышев. Все-таки игрок «Валенсии» здоров и находится в неплохой форме. Но есть и варианты: в основе может появится кто-то из Миранчуков, а также Ионов или даже Ахметов. Вряд ли возможен выбор в пользу Федора Чалова — Черчесов не любитель играть в два нападающих в матче против таких сильных соперников. Более атакующий состав выйдет против Казахстана — именно там стоит ждать появления Чалова и Ахметова, а также Ионова и братьев Миранчуков.

Интересен и выбор вратаря. Здесь есть дилемма — Гильерме или Лунев? В пользу вратаря «Локомотива» говорит недавняя травма Лунева в матче с «Вильярреалом», а также два поражения, которые потерпела сборная России с ним воротах в ноябрьских матчах с командами Швеции и Германии. Гильерме же находится в хорошем состоянии — его «Локомотив» в последних двух матчах не пропускает.

Состав сборной России в матче с Бельгией (версия Nevasport): Гильерме — Фернандес, Набабкин, Джикия, Кудряшов, Жирков — Газинский, Кузяев, Головин, Черышев — Дзюба