Нападающий сборной России отдает честь после забитого гола в матче с Испанией. Фото: соцсети

Нападающий сборной России отдает честь после забитого гола в матче с Испанией. Фото: соцсети

Капитан сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча против сборной Бельгии.

По словам Дзюбы, он не испытывает никакого давления, а в таких матчах, как с бельгийцами, ему хочется участвовать и показывать свои лучшие качества.

Нападающий отметил, что в этой игре все больше зависит не от индивидуальных, а от командных действий, и если игроки сборной сумеют быть единым коллективом, как на чемпионате мира, то есть шансы с любым соперником.

Дзюба добавил, в сборной прекрасно понимают, что Бельгия – это топ-сборная, но россияне никого не боятся.

«Мы уважаем любого соперника и будем играть в футбол. Это очень важная игра для всех. Скорее ждем, чтобы матч начался», — сказал форвард, слова которого приводит официальный сайт РФС.

Напомним, в Брюсселе состоится матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Бельгии и России.

Игра пройдет на стадионе «Король Бодуэн» вместимостью 50 093 человек и начнется в 22:45 по московскому времени.

Отметим, 24 марта россияне встретятся с сборной Казахстана на «Астана-Арене», матч начнется в 17:00 по московскому времени.