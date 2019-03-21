Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Как информирует официальный сайт, послами турнира в 2020 году также стали датчанин Петер Шмейхель, француз Давид Трезеге, португалец Луиш Фигу и другие.

Напомним, в начале декабря вернувшийся в Петербург ради работы с детьми Аршавин был замечен возле стрип-клуба. Он решил прокатиться на лошади, но забыл заплатить. После этого легенда «Зенита» был замечен в свитере с конями на театральной премьере, а также выкладывал в сторис записи скачек на верблюде.

Чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет в 12 городах 12 стран-ассоциаций, входящих в УЕФА. Помимо Санкт-Петербурга, Евро-2020 примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам.

Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года, а стадион «Санкт-Петербург» примет три игры группы В и встречу 1/8 финала.

Отборочный турнир чемпионата Европы-2020 пройдет с 21 марта по 19 ноября 2019 года – всего состоится десять туров.