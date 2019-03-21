Английский «Манчестер Сити» близок к подписанию новых контрактов с Александром Зинченко и Лероем Сане.

Об этом сообщает ESPN. По информации источника, манкунианцы уже давно общаются по этому поводу с немецким игроком, но только в последнее время стороны достигли прогресса в этом вопросе. Отмечается, что украинец Зинченко раньше не был в планах главного тренера Хосепа Гвардиолы, но все поменялось после того, как футболист завоевал место в стартовом составе.

Отметим, в последний год английский клуб заключил новые контракты с несколькими молодыми игроками, такими, как Рахим Стерлинг, Кевин Де Брюйне, Эмерик Лапорт, Габриэль Жезус и Эдерсоном.

В ткущем сезоне 22-летний украинский защитник провел 21 встречу во всех турнирах и часто выигрывал конкуренцию у Бенжамена Менди и Фабиана Делфа.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» анонсировал матч 11 сентября в честь бельгийского капитана команды Венсана Компани, контракт которого истекает летом 2019 года.