Российский фигурист Александр Самарин без падений откатал короткую программу на чемпионате мира в японской Сайтаме.

При этом, однако, серебряный призер чемпионата Европы Самарин прыгнул двойной лутц вместо четверного, потеряв на этом около 10 баллов. Затем прыгнул каскад из четверного флипа, который едва спас, и двойного тулупа и тройной аксель.

Судьи оценили выступление Самарина на 78,38 балла. На данный момент перед сильнейшей разминкой он занимает 14 место. Напомним, на чемпионате Европы Самарин заставил понервничать самого Хавьера Фернандеса. При этом выступление на Универсиаде нельзя назвать удачным.

Лидирует на данный момент американский фигурист Винсент Чжоу. Впереди выступление Михаила Коляды.