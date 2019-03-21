Национальная хоккейная лига опубликовала расписание матчей команд в Европе в следующем сезоне в рамках 2019 NHL Global Series.

Отмечается, что в серии примут участие «Баффало Сейбрз», «Чикаго Блэкхокс», «Филадельфия Флайерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Чикаго» и «Филадельфия» проведут первые матчи регулярного чемпионата-2019/20 в чешской Праге 4 октября на О2 Арена, где свои матчи проводит местная «Спарта».

«Баффало» и «Тампа» сыграют две встречи регулярного чемпионата на арене Ericsson Globe в шведском Стокгольме 8 и 9 ноября.

«Филадельфия» и «Чикаго» закончат тренировочные лагеря в Швейцарии, а также проведут контрольные матчи в Германии. Кроме того, команды сыграют выставочные матчи в рамках 2019 NHL Global Series Challenge.