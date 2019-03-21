Позади 10 матчей в плей-офф для СКА. С трудом пройден «Спартак» — 4-2. Более легко выходит с «Локомотивом» — 3-1. Сегодня СКА может оказаться в финале Западной конференции.

Между тем, таблица бомбардиров, а также самых полезных игроков по показателю плюс/минус не пестрит фамилиями хоккеистов СКА. Петербуржцы забивают немного, а победу им приносят в основном те, кто в «регулярке» чаще был в тени. Хотя, конечно, не обойтись без Гусева и Дацюка — эти лидеры, что в плей-офф, что в регулярке.

Давид Рунблад, защитник, 10 игр, 6 очков (4+2), «+3»

Про этого шведа шутят, что это переодетый Патрик Херсли — колотит и колотит, но уже под чужим именем. На счету Рунблада четыре шайбы в плей-офф, и так получается, что все они победные. Рунблад блестяще заменил Херсли в первой паре большинства и, похоже, не намерен сдавать свои позиции.

Роман Рукавишников, защитник, 5 игр, 2 гола, «+3»

Рукавишников в СКА уже пятый сезон, но только сейчас от него исходит максимальная польза. Во второй игре с «Локомотивом» он заработал ключевые в матче 5+20, подставившись под Брендона Козуна. Кроме того, на счету защитника две очень важные шайбы. Впрочем, в плей-офф неважных шайб не бывает.

Никита Гусев, нападающий, 10 игр, 10 очков (4+6), «+1»

Показатели Гусева не такие ослепительные, как по ходу регулярного чемпионата, в котором он стал лучшим бомбардиром. Но все равно, очень важное умение Гусева раскрутить атаку, а также убийственно сыграть в большинстве проявляется и в плей-офф. Гусев — лучший бомбардир СКА в этом розыгрыше Кубка Гагарина.

Павел Дацюк, нападающий, 10 игр, 7 очков (1+6), «+4», 68,7% выигранных вбрасываний

Волшебник есть волшебник. В плей-офф он стал еще более эффективным на вбрасываниях, на 6% подняв показатель выигранных упражнений. Дацюк безупречен при игре в неравных составах — он необходим в большинстве, а когда надо выходит играть меньшинство. Дацюк подтянул и ментальные качества — это заставило Илью Воробьева вернуть ему капитанскую литеру, которой 40-летний центрфорвард лишился по ходу регулярного чемпионата.

Маркус Хелльберг, вратарь, 8 игр, 6 побед, 93,8% отраженных бросков

Плей-офф Кубка Гагарина в воротах начинал Илья Шестеркин. При нем СКА проиграл два первых матча «Спартаку», а затем один выиграл. Но тут случилось удаление Шестеркина до конца игры и дисквалификация на следующий матч. Настало очередь Хелльберга, который пока действует безупречно. Швед, скорее всего, будет продолжать находиться в рамке — до тех пор, пока СКА не проиграет более одного матча подряд.