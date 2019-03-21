Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю сделал бабочку на четверном сальхове в ходе показа короткой программы на ЧМ в Сайтаме.

Затем фигурист, которого, вероятно, подкосил инцидент перед выступлением, выполнил каскад из четверного и тройного тулупов.

Несмотря на неудачный первый прыжок, Ханю стал лидером, заработав 94,87 балла.

Напомним, Ханю снимался с чемпионата Японии из-за травмы спины, а перед Сайтамой говорил о том, что восстановился не на 100%, но готов побеждать.

Лидеры японской сборной на удивление неудачно для себя выступают на домашнем чемпионате мира — накануне после короткой программы у девушек только седьмой стала Рика Кихира, не сумевшая прыгнуть тройной аксель.