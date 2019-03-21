В Брюсселе стартовал матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между национальной командой Бельгии и сборной России.

Встреча проходит на стадионе «Король Бодуэн» и началась в 22:45 по московскому времени.

Поединок обслуживает румынская бригада арбитров. Главным судьей встречи будет Овидиу Хацеган, помогать ему будут Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Резервным судьей назначен Себастьян Колцеску.

Капитаном сборной России в матче против национальной команды Бельгии стал нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба.

Помимо национальной команды Бельгии, в группу I вместе со сборной России сыграют Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино. Полные составы всех групп можно посмотреть здесь.

Отметим, 24 марта россияне встретятся с сборной Казахстана на «Астана-Арене», матч начнется в 17:00 по московскому времени.