В Норвегии стартовал женский спринт на 7,5 километров с двумя рубежами в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону.

Гонка проходит в Холменколлене и началась в 18:30 по московскому времени.

Первой из россиянок начинает Ульяна Кайшева, которая получила пятый стартовый номер. Далее на трассу выходит Екатерина Юрлова-Перхт (7-я), Светлана Миронова (37-я), Лариса Куклина (50-я), Анастасия Морозова (74-я), и Виктория Сливко (102-й).

Отметим, в гонке не примет участия заболевшая Евгения Павлова.

Лидер общего зачета Кубка мира итальянка Доротея Вирер выступит 16-й. Ее партнер по команде Лиза Виттоцци побежит под 28-м номером. Всего в женском спринте заявлено 107 биатлонисток.

Заключительный этап Кубка мира в Холменколлене начинается сегодня, 21 марта, а подойдет к концу в воскресенье, 24 марта.