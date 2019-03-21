Российский фигурист Михаил Коляда неудачно выступил в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Коляда прыгнул тройной тулуп, а затем запорол каскад. Должен был прыгнуть четверной тулуп и двойной сальхов, но смог сделать только три оборота в первом прыжке. Последним прыжком стал чисто сделанный тройной аксель.

Выступление Коляды судьи оценили в 84,23 балла, отправив его тем самым на 9 место. При этом Михаил за счет компонентов опередил удачно дебютировавшего на чемпионате мира Андрея Лазукина. Ниже только Александр Самарин, допустивший бабочку на четверном сальхове.