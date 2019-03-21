Хавбек французского «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес рад играть в одной команде с Лионеле Месси, с которым экс-зенитовец работает в сборной Аргентине.

По словам Лео, играть с другим Лео — это его сбывшаяся мечта. Паредес отметил, что Месси — очень спокойный и скромный парень.

Многие могли бы подумать, что, учитывая его уровень, всё должно быть наоборот, но мы этого не видим», — цитирует Паредеса Clarin.

Паредес подчеркнул, что учится у Месси, который всегда говорит с другими игроками аргентинской сборной. Паредес отмечает, что Месси просит следить за его движениями, чтобы знать, где находится он и куда лучше отправить мяч. Паредес видит в Месси лидера, который может помочь внести свой вклад в победу в Кубке Америки.

Паредес перебрался в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно из «Зенита». В Петерберге он играл с лета 2017 года.