Хореограф и постановщик Илья Авербух подвел итоги короткой программы российских фигуристов на чемпионате мира в Сайтаме. Серебряный призер Олимпиады-2002 не может объяснить текущие результаты.

По словам Авербуха, самое главное — это собраться и попытаться в дальнейшем попробовать показать результат. Авербух боится потерять возможность везти трех ребята на чемпионат мира через год.

Авербуха расстроили Коляда и Самарин, а от Лазукин никто не ждал большего. Для Авербуха большая загадка, почему не может реализовать свой талант Михаил Коляда. А Самарина, по его мнению, захлестнуло слишком большое желание.

Напомним, что короткую программу на ЧМ выиграл американец Нэйтан Чен. Коляда стал лучшим среди россиян — у него десятое место. Андрей Лазукин занял место следом, а Самарин замкнул первую двадцатку.