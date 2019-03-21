Всё смешалось на катке в Сайтаме: Юдзуру Ханю проиграл Джейсону Брауну, Шома Уно – Маттео Риццо, а россияне не без труда попали в десятку. Разобраться в результатах короткой программы на чемпионате мира в этом году не так-то просто.

Не вызывает вопросов только лидерство американца Нейтана Чена: король квадов безупречно исполнил свою программу, прыгнул два четверных и по праву завоевал малую золотую медаль. Но дальше – сложнее.

Фигурное катание как вид спорта обладает одной отличительной чертой: зачастую имя спортсмена стоит гораздо больше, чем исполненные им элементы. Это продемонстрировал двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю, чей авторитет оказался дороже, чем сорванный четверной сальхов. Ханю сделал «бабочку» и остался вообще без элемента – сольные двойные прыжки по правилам не засчитываются. При этом японец набрал 94 балла, в то время как Андрей Лазукин, исполнивший чистый прокат с квадом – всего 84.

То, что Ханю стоит в таблице выше – закономерно и, наверное, правильно: дебютант ЧМ и дважды лучший спортсмен Олимпиады – не одно и то же. Но итоговый протокол открывает интересную картину: чистая базовая стоимость контента, исполненного Юдзуру – 36,67. Андрей по базе напрыгал на 40,95. Но благодаря GOE японец выиграл один балл по технике и десять – в общей сумме. Для чего тогда нужны квады, если оценивают по имени – вопрос риторический.

Аналогичная ситуация накануне произошла и в женском катании, когда Софья Самодурова с чистым прокатом оказалась ниже Рики Кихиры, сорвавшей аксель. И титул чемпионки Европы Софье не помог – мелковато для мировых судей.

Когда в прошлом году ISU внес поправки в судейскую систему, основная цель данного шага объяснялась тем, что фигурному катанию необходимо вернуть сбалансированность. Заваленные прыжки не должны оцениваться выше, чем чистые программы. Воспользовался этим, как ни странно, американец Джейсон Браун, никогда не претендовавший на мировые вершины. Зато в этом сезоне Браун не первый раз показывает, что за его тройные можно получить больше, чем за квады с падением.

И это, в принципе, логично. Не логично только то, что чистый квад того же Лазукина в итоге опять оценивается ниже: по базе он снова превзошел соперника, а итоговой оценкой проиграл Джейсону двенадцать баллов.

Чтобы не казалось странным, что Лазукин так часто ставится в пример, стоит пояснить: ученик Алексея Мишина откатался лучше остальных россиян, не допустив ошибок. Он исполнил четверной тулуп, каскад из двух тройных прыжков и тройной аксель. Но в таблице оказался ниже не только Брауна, но и своего соотечественника Михаила Коляды – опять же, из-за отсутствия авторитета.

Коляда с прокатом не справился: нельзя сказать, что совсем, но запланированного контента не сделал. Фигурист откатался без четверных, но не потому, что выбрал ту же тактику, что и Браун, а из-за ошибки: вместо четверного тулупа, который должен был быть в каскаде, Коляда сделал тройной. Потом последовал каскад 3-2 вместо 3-3, так как повторять тулуп было нельзя, а заменить второй прыжок на тройной сальхов, например, Михаил не рискнул.

Не пошли дела и у Александра Самарина, который приехал в Сайтаму первым номером сборной. Четверной лутц, с которого Александр начал программу, получился двойным. Хоть фигурист и подчеркивает, что его тренер Светлана Соколовская не терпит «бабочек», «бабочка» всё же случилась, и исправлять положение пришлось каскадом с четверным флипом. Но флип – новый для Самарина прыжок, и он пока удаётся лишь с большим трудом. Александр спас его из, казалось бы, безнадёжного положения и даже прицепил двойной тулуп – это достойно уважения. Но ошибка на лутце оказалось слишком дорогой: она отбросила россиянина аж на двадцатое место.

По базовой стоимости, кстати, Самарин превзошёл Коляду, но и техническая оценка, и компоненты оказались ниже: Александр не обладает такой пластичностью и скольжением, которые свойственны Михаилу.

Удивительным стало высокое пятое место итальянца Маттео Риццо, который обошёл Лазукина и Коляду на девять баллов. Риццо продемонстрировал практически тот же контент, что и Лазукин – разница оказалась лишь в первом прыжке каскада, который у Маттео дороже. На 0,66 балла, а не на 9.

Но итальянец в этом году громко заявил о себе и в Сайтаме показал не просто чистый, но и достаточно красивый, артистичный и сбалансированный прокат. Придираться к его оценкам было бы неправильно: в данном случае, скорее, недодали другим, чем слишком много дали Маттео. Его компоненты оказались не такими заоблачными, как у японцев, а плюсы на прыжках абсолютно заслуженны. После ухода Хавьера Фернандеса Европе нужен новый лидер, и не исключено, что через годик-другой им станет именно Риццо.

Перед произвольной программой осталось больше вопросов, чем ответов, но ясно одно: гандикап Чена сослужит ему хорошую службу, а для Ханю и Уно ещё ничего не потеряно. О потерях можно говорить в отношении сборной России – сохранить на следующий год тройную квоту уже вряд ли удастся.