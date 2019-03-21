Состоялась жеребьевка программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме. Порядок стартовых номеров у мужчин был определен после завершения короткой программы.

Первым на лед среди российских одиночников выйдет Александр Самарин, у которого шестой номер. В короткой программе он выступил неудачно, заняв 20-е место.

Проваливший короткую программу Михаил Коляда в произвольной программе выступит под несчастливым 13-м номером. Андрей Лазукин выступит 15-м, после короткой он занимает одиннадцатое место. Оба выйдут на лед в предпоследней разминке.

Как отметил Илья Авербух, россиянам надо улучшить результаты, чтобы не потерять возможность привезти трех фигуристов на следующем чемпионате мира.