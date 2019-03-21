Футбольный агент Вадим Шаблий рассказал, почему полузащитник грозненского «Ахмата» Антон Швец не смог перейти в петербургский «Зенит».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Швец мог присоединиться к составу сине-бело-голубых и даже провёл переговоры с петербургским клубом. По словам агента, футболиста всё устраивало и он был готов к переходу, но «Ахмат» не смог договориться с «Зенитом» о сумме трансфера.

Агент подчеркнул, что не знает, какую сумму «Ахмат» запросил за полузащитники добавил, что не устанавливает трансферные суммы, а лишь старается «выбить» для игрока лучшие условия. «По Антону по каким-то причинам они не договорились. Швец возлагает всю вину на нас», — заявил Шаблий.

Напомним, Швец выступает в составе «Ахмата» с 2017 года. До этого футболист играл в Испании и защищал цвета клуба «Реал Сарагоса», за который провёл всего один матч и был отдан в аренду в резервную команду. Затем Швец перешёл в резервный состав «Вильярреала».

В 2018 году игрок вызывался в сборную России.