В японской Сайтаме продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. 22 марта состоится произвольная программа у женщин, перед которой спортсменки провели тренировку. Ученица Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева, выступающая за Казахстан, планирует исполнить в произвольной программе четверной сальхов, однако на тренировке у фигуристки возникли проблемы с прыжком.

Турсынбаева допустила шесть падений, из них четыре — с четверного сальхова. Также спортсменка не смогла приземлить тройной флип и тройной лутц.

По итогам короткой программы Турсынбаева идёт на третьем месте, проигрывая россиянке Алине Загитовой и японке Каори Сакомото. Фигуристка безупречно исполнила свой прокат, в который включила тройной лутц, двойной аксель и каскад из тройных сальхова и тулупа.

Произвольная программа начнется 22 марта в 11:30 по московскому времени.