Тренер дистанционной сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум рассказал о тактике, которой команда будет придерживаться на заключительном этапе Кубка мира в канадском Квебеке.

По словам тренера, основной задачей сборной Норвегии станет помощь Йоханнесу Клэбо в завоевании большого хрустального глобуса, на который также претендует россиянин Александр Большунов. «У нас здесь еще девять лыжников, получивших четкое указание помогать Йоханнесу», — сказал Носсум в эфире норвежского телеканала NRK.

Тренер добавил, что команда попробует обыграть Большунова в спринте, а также отобрать у россиянина бонусные секунды.

Напомним, финал Кубка мира стартует завтра, 22 марта. В Квебеке состоятся мужской и женский спринты свободным стилем.