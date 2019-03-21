Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал слова Норвежца Тарьея Бё о том, что россиянин Александр Логинов не рассказывает о своём допинговом прошлом из-за трусости.

Тихонов заявил, что Логинов не открывает подробности допинговой истории, потому что не хочет говорить о людях, стоявших за этим поступком. Специалист добавил, что Тарьею Бё стоит обратить внимание не только на российскую команду, но и на сборную Норвегии. «Я бы посоветовал Тарьею Бо поговорить не только о событиях пятилетней давности с Логиновым, но и об астматиках в его команде», — написал Тихонов у себя на сайте.

«Кроме норвежских спортсменов никто не финиширует в соплях», — заявил Тихонов и добавил, что преклоняется перед талантом Бьорндалена и Ханеволда, но смотреть на них после финиша «было кошмарно».

Напомним, Логинов вернулся в профессиональный спорт после того, как отбыл двухлетнюю дисквалификацию за применение эритропоэтина. Многие зарубежные лидеры остались недовольны тем, что Логинов вновь выступает на мировом уровне и никак не комментирует случившееся.