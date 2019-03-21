Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сделала свой прогноз на футбольный матч между сборными Бельгии и России, который состоится в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года.

По мнению Туктамышевой, матч получится нерезультативным, и сборная России не сможет отметиться забитым голом. «Как было видно из матчей на чемпионате мира, а также в играх Лиги наций, команда Черчесова играет в оборонительный футбол. Вряд ли в стиле игры что-то изменится», — аргументировала свою позицию фигуристка.

Также Туктамышева предположила, что сборная России хорошо проведёт первый тайм и будет сконцентрирована, поэтому бельгийцам не удастся забить больше одного гола в первые 45 минут.

Напомним, матч Бельгия — Россия будет проходить сегодня, 21 марта, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 22:45 по московскому времени. Игра состоится в Брюсселе на стадионе «Король Бодуэн», капитаном российской команды будет Артём Дзюба.