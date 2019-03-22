В японской Сайтаме продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. Сегодня, 22 марта, на льду появятся танцоры и представительницы женского одиночного катания.

Ритмический танец начнётся в 6:00 по московскому времени, сборную России будут представлять два дуэта: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин. Фаворитами соревнований станут французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

Женщины выйдут на лёд в 11:30 и покажут произвольные программы. По итогам первой части соревнований с уверенным отрывом лидирует олимпийская чемпионка Алина Загитова. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева располагается на четвертом месте, чемпионка Европы Софья Самодурова идёт девятой.

Помимо Загитовой, в тройку лидеров входят японская спортсменка Каори Сакомото и представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе. В произвольной программе Турсынбаева планирует прыгнуть четверной сальхов.