Воспитанник петербургского баскетбола Антон Понкрашов рассказал, как в товарищеском матче с «Филадельфией» поставил блок-шот суперзвезде НБА Аллену Айверсону. Отмечается, что этого «горшка» нет в протоколе матча «Филадельфия»-ЦСКА, который состоялся в рамках NBA Europe Live.

Защитник УНИКСА отметил, что это был матч, в котором была мотивация проверить себя. Понкрашов сказал, что был на эмоциях.

«Представляешь, ты смотришь нарезку Айверсона, а потом накрываешь его. Это вообще какая-то…», — цитирует Понкрашова Sports.ru.

Понкрашов вспомнил, что Айверсон сделал движение, начал бросать мяч, и он достал его.

«Может, они посчитали этот бросок как промах, но я для себя записал, что это блок-шот».

Баскетболист вспомнил, что накрыв Айверсона, он наговорил ему много на плохом английском. Партнеры по команде стебали Понкрашова по этому поводу.

«Я его накрыл и сказал что-то типа: «Парень, это блок-шот». Серега Моня обожал эту тему».

ЦСКА Понкрашова проиграл в том матче «Филадельфии» со счетом 85:71.