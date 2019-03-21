Главный тренер хоккейного клуба СКА Илья Воробьёв огласил состав на матч против ярославского «Локомотива». Игра будет проходить в рамках полуфинальной серии Западной конференции в Кубке Гагарина. Матч состоится в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга сегодня, 21 марта, и начнётся в 19:30.

Место в воротах петербургской команды, как и в предыдущих встречах, займет голкипер Магнус Хелльберг.

В составе первого звена на льду появятся Никита Гусев, Николай Прохоркин, Сергей Плотников, Владислав Гавриков и Давид Рундблад.

Второе звено: Алексей Кручинин, Алексей Бывальцев, Олег Кетов, Динар Хафизуллин, Антон Белов.

Третье звено: Наиль Якупов, Ярно Коскиранта, Максим Карпов, Василий Токранов, Роман Рукавишников.

Четвертое звено: Виктор Тихонов, Михаил Мальцев, Илья Каблуков, Артём Зуб, Иван Морозов.

Состав на пятый матч серии.

Вперед, наш СКА! #СКАЛОК pic.twitter.com/bzlvnTl2hc — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) March 21, 2019

Команда Ильи Воробьёва одержала две победы в двух первых встречах, однако третий поединок закончился победой «Локомотива». В четвертой же встрече снова выиграли петербургские хоккеисты. Таким образом, счёт в серии на данный момент составляет 3-1 в пользу петербуржцев, и данный матч может стать решающим.