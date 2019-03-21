Японский фигурист Юдзуру Ханю объяснил, почему не справился с исполнением четверного сальхова в короткой программе на чемпионате мира, который проходит в Сайтаме.

Ханю сделал так называемую «бабочку» — слишком рано раскрылся, из-за чего прыжок получился только двойным и не был засчитан судьями. Японец пояснил, что был слишком сосредоточен на прыжке, так как он не удался на разминке.

«Я слишком много думал о четверном сальхове из-за того, что он не получился на разминке, не смог выбрать правильное место для прыжка», — сказал Ханю на пресс-конференции. Фигурист добавил, что разочарован своим прокатом и будет думать, как показать своё лучшее катание в произвольной программе.

Напомним, по итогам первой части соревнований Ханю занимает третье место, проигрывая двум американским спортсменам — Нейтану Чену и Джейсону Брауну. Примечательно, что Брауну удалось оказаться в тройке лидеров, несмотря на отсутствие четверных прыжков в своем прокате.