Американский фигурист Нейтан Чен прокомментировал своё исполнение короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме. Спортсмен исполнил два четверных прыжка и занял первое место.

На пресс-конференции после проката Чен признался, что доволен своей короткой программой. Также спортсмен отметил, что для него большая честь находиться в тройке лидеров вместе с Джейсоном Брауном и Юдзуру Ханю. Американец добавил, что соперники мотивируют его к тому, чтобы становиться лучше.

Чен рассказал, что поменял четверной флип на лутц в короткой программе. Это решение было принято на тренировке накануне выступлений. Спортсмен считает, что поступил правильно, так как в короткой программе всё получилось успешно.

В произвольной программе Чен будет выступать после Юдзуру Ханю. Американец отметил, что уже не в первый раз будет выходить на лёд после японца. «Дождь из Винни-Пухов – невероятное зрелище. Приятно видеть, как фанаты делают это для нас, стараясь порадовать», — сказал американец.