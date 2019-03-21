Международный союз конькобежцев (ISU) обратил внимание на инцидент, произошедший между американской фигуристкой Мэрайей Белл и кореянкой Энсоо Лим.

Напомним, Белл подозревается в умышленном нанесении травмы корейской спортсменке на тренировке перед короткой программой на чемпионате мира. Корейская сторона обвиняет американку в том, что Белл намеренно ударила кореянку коньком по ноге. Союз конькобежного спорта Кореи при этом подал жалобу на американку.

В заявлении ISU говорится, что представители организации встретились с конфликтующими сторонами и призвали разрешить ситуацию мирным путём. Также в ISU не смогли увидеть никаких доказательств того, что Белл умышленно хотела нанести вред Лим.

Напомним, кореянка завершила короткую программу чемпионата мира на пятом месте, показав при этом лучший результат в своей карьере — 72,91 балла. Американская фигуристка оказалась на шестом месте.