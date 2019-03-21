Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление российских фигуристов в короткой программе на чемпионате мира, который проходит в Сайтаме.

Ягудин обратил внимание на успешное выступление Андрея Лазукина, который узнал о своём участии в чемпионате лишь за неделю до старта, но это не помешало ему безупречно исполнить прокат. «О Коляде говорить не хочу, это все равно бесполезно», — добавил Ягудин, слова которого приводит ТАСС.

Также экс-спортсмен отметил выступление Александра Самарина, который стал лишь двадцатым, но исполнил четверной флип. «Спортсмен, работающий головой, осознающий, что за него вся Россия, да и не только Россия переживает», — сказал Ягудин.

После неудачного проката Самарин и его тренер Светлана Соколовская извинились перед болельщиками. По мнению Ягудина, извиняться должны те спортсмены, которые обнимаются в «кисс-энд-край» после провальных выступлений.