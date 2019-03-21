Иван Черезов в гостях у "Калашников Концерна". Фото из инстаграм ivan_tcherezov

Иван Черезов в гостях у "Калашников Концерна". Фото из инстаграм ivan_tcherezov

Бывший российский биатлонист Иван Черезов поделился ожиданиями от заключительного этапа Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене.

Черезов обратил внимание на погодные условия, в которых будут проходить гонки. На данный момент в Норвегии достаточно тепло — около 10 градусов выше ноля, это не может не сказываться на состоянии трассы. «При такой температуре она (трасса — прим.) становится очень мягкой, лыжи проваливаются, поэтому бежать по ней гораздо сложнее», — приводят слова экс-спортсмена СМИ.

По мнению Черезова, крупным спортсменам — например, Матвею Елисееву и Никите Поршневу — будет труднее выступать в Холменколлене. «Я думаю, что такая трасса подходит Логинову и Гараничеву», — сказал специалист.

Напомним, завтра, 22 марта, в Холменколлене состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами.