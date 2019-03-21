Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка мира, который стартовал в норвежском Холменколлене. Кайшева чисто отстрелялась на первом огневом рубеже, но допустила два промаха на стрельбе из положения стоя. Также спортсменка много уступила ходом по дистанции.

«Сейчас было тяжело с самых первых метров. Сразу поняла, что будет нелегко, не получилось сегодня», — сказала биатлонистка в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Физически было тяжело, трасса не очень тяжелая — она не разбилась благодаря селитре. Просто физически тяжело. Думала, всё будет хорошо, на разминке прилично себя чувствовала», — добавила Кайшева.

Напомним, в спринтерской гонке спортсменки преодолели дистанцию 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Завтра, 22 марта, состоится мужской спринт, дистанция которого составит 10 км.