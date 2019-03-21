В датском Силькеборге продолжается чемпионат мира по кёрлингу, в рамках которого женская сборная России встречалась с командой из Канады. Победу одержали канадские спортсменки, встреча завершилась со счётом 9:6.

Женская сборная России выступала в следующем составе: Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова (вице-скип), Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина.

Для российской команды это поражение стало третьим в десяти матчах турнира.

Напомним, накануне россиянки встречались со сборной Швеции и также потерпели поражение, встреча завершилась со счётом 4:9. Регламент чемпионата мира подразумевает розыгрыш кругового этапа, по результатам которого два первых места выходят напрямую в полуфинал, а с третьего по шестое места играют квалификационные матчи за оставшиеся два места в полуфинале. После этого состоятся финал и матч за третье место.

Чемпионат мира продлится до 24 марта.