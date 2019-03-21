Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Курбан Бердыев сообщил, что хотел возглавить национальную сборную России.

Как сообщает Turkmenportal, Бердыев разговаривал с бывшим министром спорта Виталием Мутко о том, чтобы стать наставником национальной команды. По словам Бердыева, на пост главного тренера было несколько претендентов, но в итоге выбор пал на Станислава Черчесова. «Это их право, но я хотел работать в сборной», — сказал Бердыев.

Напомним, Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под руководством специалиста команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира, где уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.

Сегодня, 21 марта, российская команда на выезде сыграют со сборной Бельгии в квалификации на Евро-2020. Начало встречи запланировано на 22:45 мск.