Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке, которая прошла в рамках заключительного этапа Кубка мира в норвежском Холменколлене.

«Не чувствовала свежести, чувствовала усталость после чемпионата мира. Старалась мобилизоваться, и на стрельбе это удалось», — сказала Юрлова-Перхт в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Спортсменка добавила, что уступила ходом по дистанции, несмотря на то, что лыжи работали хорошо. «Не могла показать мощь, которая была на чемпионате мира. Завтра день отдыха, возможно, этого хватит, чтобы организм восстановился».

Юрлова-Перхт безупречно отстрелялась на обоих огневых рубежах, однако ходом уступила лидеру больше минуты и не смогла побороться даже за место в десятке.

Завтра, 22 марта, в Норвегии состоится мужской спринт.