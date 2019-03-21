В норвежском Холменколлене стартовал заключительный этап Кубка мира по биатлону, в рамках которого состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Победу одержала представительница Словакии Анастасия Кузьмина.

Кузьмина допустила один промах на стрельбе из положения лёжа, но всё равно смогла финишировать с лучшим временем. На втором месте расположилась немецкая спортсменка Франциска Пройсс, безошибочно отстрелявшая на обоих рубежах. Бронзовая медаль досталась ещё одной представительнице Словакии — Паулине Фиалковой. Фиалкова также не допустила ни одного промаха.

Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, финишировавшая четырнадцатой. Спортсменка ни разу не промахнулась на стрельбе, но уступила ходом по дистанции больше минуты. На 15-м месте расположилась Светлана Миронова, допустившая две ошибки на «стойке».

Лариса Куклина с чистой стрельбой заняла 22-е место, Виктория Сливко — 24-е, Ульяна Кайшева — 50-е, Анастасия Морозова — 60-е.