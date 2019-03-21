Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух поделился мнением по поводу выступления российских фигуристов на чемпионате мира в Сайтаме. Команду представляли Андрей Лазукин, Михаил Коляда и Александр Самарин.

По итогам короткой программы Коляда занимает десятое место, Лазукин — одиннадцатое, Самарин — двадцатое. Авербух отметил, что сложно найти объяснение таким результатам. «В первую очередь вопросы к Михаилу Коляде, потому что он уже достаточно опытный на таких соревнованиях», — приводит слова специалиста Sport24. По мнению Авербуха, такое количество ошибок просто недопустимо.

«Нам нужно открывать психологический кабинет поддержки для наших мужчин», — сказал Авербух и добавил, что очередь туда уже занял Максим Ковтун, а теперь к нему присоединились Коляда и Самарин.

Произвольная программа у мужчин состоится в субботу, 23 марта, и начнётся в 11:30 по московскому времени.