В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга проходит хоккейный матч между СКА и ярославским «Локомотивом». После первого периода гости лидируют со счётом 1:0.

Счёт был открыт уже на четвёртой минуте: единственную шайбу забросил нападающий «Локомотива» Денис Алексеев. В роли ассистентов выступили Брэндон Козун и Михаил Беляев.

Напомним, команда Ильи Воробьёва одержала две победы в двух первых встречах, однако третий поединок закончился победой «Локомотива». В четвертой же встрече снова выиграли петербургские хоккеисты. Таким образом, счёт в серии на данный момент составляет 3-1 в пользу петербуржцев, и данный матч может стать решающим.

Отметим, в параллельном полуфинале ЦСКА встречается с московским «Динамо». Счет в серии тот же — 3-1 в пользу московских армейцев.