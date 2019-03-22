В канадском Квебеке стартует этап Кубка мира по лыжным гонкам, который станет заключительным в текущем сезоне. По итогам данного этапа определится обладатель Большого хрустального глобуса.

Сегодня, 22 марта, в Квебеке состоятся мужская и женская спринтерские гонки свободным стилем. Квалификация стартует в 17:50 по московскому времени. По её итогам определятся участники четвертьфинальных забегов: в квалификации отбираются тридцать сильнейших спортсменов.

Старт четвертьфиналов запланирован на 20:20 по московскому времени, первыми свои забеги проведут представительницы женских команд.

Ранее ФЛГР назвала состав сборной России, который прибыл в Квебек. В составе мужской команды приехали Александр Большунов, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Денис Спицов и Евгений Белов. Женскую сборную России в финале Кубка мира представят Наталья Непряева, Анастасия Седова, Юлия Белорукова и Мария Истомина.