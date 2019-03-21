Российский фигурист Сергей Воронов прокомментировал результаты короткой программы мужчин на чемпионате мира в Сайтаме. Сборную России представляли Михаил Коляда, Андрей Лазукин и Александр Самарин. Спортсмены заняли десятое, одиннадцатое и двадцатое места соответственно.

Воронов отметил, что у Самарина программа не получилась с самого начала. «У него был запланирован первым каскад, но четвертной лутц вообще не вышел», — приводит слова Воронова ТАСС. При этом фигурист отметил, что Самарин не сдался и продолжил борьбу. «Человек пошел дальше и не отдал программу, это показывает его характер», — сказал Сергей.

Воронов обратил внимание на то, что Лазукин справился со своей задачей и исполнил программу уверенно и безошибочно. Что касается Коляды, Воронов уверен, что фигурист занимает не то место, на которое претендует. Спортсмен пожелал всем россиянам удачи в произвольной программе и добавил, что зрителей ожидает очень напряженная борьба.