В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 22 марта, состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами — из положений лёжа и стоя. За каждый промах спортсмены будут пробегать один штрафной круг.

Сборную России будут представлять восемь спортсменов: Матвей Елисеев, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Александр Поварницын и Никита Поршнев.

Первым из россиян в гонку отправится Елисеев, получивший шестой стартовый номер. Затем на дистанцию под 17-м номером уйдут Логинов. Гараничев будет стартовать 37-м, Латыпов — 42-м, Малышко — 50-м. Бабикову достался номер 87, Поварницын начнет гонку в последней группе участников под 94-м номером, Поршнев — под 109-м.

Напомним, вчера, 21 марта, состоялась женская спринтерская гонка, победу в которой одержала представительница Словакии Анастасия Кузьмина. Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт.