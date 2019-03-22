На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме, стартовал ритмический танец.

На лёд выйдут двадцать семь танцевальных дуэтов, два из которых будут представлять Россию. Чемпионы России Виктория Синицина и Никита Кацалапов будут выступать в предпоследней, пятой разминке под восемнадцатым номером.

Александра Степанова и Иван Букин выйдут на лёд в заключительной группе участников: по итогам жеребьёвки спортсменам достался предпоследний 26-й номер. Закрывать соревнования будет французский дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые являются фаворитами турнира и главными претендентами на золотую медаль.

Также в последней разминке выступят итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, Мэдисон Хаббелл и Закарью Донохью.

Синицина/Кацалапов будут кататься в 8:58 по московскому времени, Степанова/Букин — в 9:58.