В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга завершился второй период хоккейного матча между СКА и ярославским «Локомотивом». По итогам сорока минут встречи хозяева лидируют со счётом 4:2.

После первого периода армейцы проигрывали со счётом 1:0, но во второй двадцатиминутке смогли не только отыграться, но и выйти вперёд. Первую шайбу петербуржцев записал на свой счёт Никита Гусев: ему понадобилось всего 38 секунд, чтобы восстановить равновесие в матче. Ассистентами Гусева стали Алексей Бывальцев и Сергей Плотников.

Второй гол СКА также забил Гусев, оформивший дубль. На этот раз ему помогли Василий Токранов и Николай Прохоркин. На 30-й минуте Артём Зуб отправил третью шайбу в ворота голкипера Ильи Коновалова, после чего тот был заменен на Александра Салака.

Меньше минуты потребовалось нападающему «Локомотива» Степану Санникову, чтобы отыграть одну шайбу и сократить отставание гостей. Но незадолго до сирены на перерыв Бывальцев вновь увеличил преимущество СКА до двух шайб, реализовав большинство 4х3.