Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов огласил стартовый состав на матч против команды Бельгии. Игра будет проходить в рамках квалификации на Евро-2020 сегодня, 21 марта, стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Место в воротах российской команды займёт голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме. С первых минут на поле появятся Юрий Жирков, Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Денис Черышев, Александр Головин, Ильзат Ахметов, Далер Кузяев и Артём Дзюба.

Напомним, игра состоится в Брюсселе на стадионе «Король Бодуэн», капитаном российской команды будет Артём Дзюба. Сборная России сыграет в красной форме, голкипер выйдет на поле в синем свитере. Поединок обслужит румынская бригада арбитров. Главным судьей встречи будет Овидиу Хацеган, помогать ему будут Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Резервным судьей назначен Себастьян Колцеску.