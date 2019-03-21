Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

Тарасова и Морозов выиграли серебро чемпионата мира

На чемпионате мира по фигурному катанию разыграли первый комплект медалей. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, стали обладателями серебряных медалей. На третью ступень пьедестала поднялась ещё одна российская пара — Наталья Забияко и Александр Энберт. Победителями стали спортсмены из Китая.

Коляда и Самарин провалили короткую программу

Российские фигуристы Михаил Коляда и Александр Самарин неудачно выступили в короткой программе на чемпионате мира. Коляда не смог исполнить ни одного четверного прыжка и занимает десятое место. Самарин сорвал четверной лутц, но справился с флипом, однако оказался лишь двадцатым. Андрей Лазукин выступил безошибочно, но судьи поставили фигуриста на одиннадцатую строчку.

СКА вышел в финал западной конференции Кубка Гагарина

Петербургский СКА на домашнем льду одержал волевую победу над «Локомотивом» в пятом матче серии плей-офф. Игра завершилась в овертайме со счётом 5:4 в пользу хозяев. Эта победа стала для армейцев четвертой в серии: таким образом, СКА вышел в полуфинал Западной конференции. Следующим соперником команды Воробьёва станет московский ЦСКА, обыгравший «Динамо».

Россиянки остались без медалей в спринте на ЭКМ в Холменколлене

В норвежском Холменколлене стартовал заключительный этап Кубка мира по биатлону. В спринтерской гонке на 7,5 км победу одержала представительница Словакии Анастасия Кузьмина. Второй стала Франциска Пройсс, третьей — Паулина Фиалкова. Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, финишировавшая четырнадцатой.

Несколько матчей НХЛ пройдут в Европе

Национальная хоккейная лига опубликовала расписание матчей команд в Европе в следующем сезоне в рамках 2019 NHL Global Series. Отмечается, что в серии примут участие «Баффало Сейбрз», «Чикаго Блэкхокс», «Филадельфия Флайерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Чикаго» и «Филадельфия» проведут первые матчи регулярного чемпионата-2019/20 в чешской Праге 4 октября на О2 Арена, где свои матчи проводит местная «Спарта». «Баффало» и «Тампа» сыграют две встречи регулярного чемпионата на арене Ericsson Globe в шведском Стокгольме 8 и 9 ноября.