В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга завершился хоккейный матч между СКА и ярославским «Локомотивом». Победу со счётом 5:4 одержали хозяева встречи, игра закончилась в овертайме.

Счёт был открыт уже на четвёртой минуте: шайбу забросил нападающий «Локомотива» Денис Алексеев. В роли ассистентов выступили Брэндон Козун и Михаил Беляев. Первый перерыв завершился со счётом 1:0, команды ушли на перерыв.

Во второй двадцатиминутке армейцы смогли не только отыграться, но и выйти вперёд. Первую шайбу петербуржцев записал на свой счёт Никита Гусев: ему понадобилось всего 38 секунд, чтобы восстановить равновесие в матче. Второй гол СКА также забил Гусев, оформивший дубль. На 30-й минуте Артём Зуб отправил третью шайбу в ворота голкипера Ильи Коновалова, после чего тот был заменен на Александра Салака.

Меньше минуты потребовалось нападающему «Локомотива» Степану Санникову, чтобы отыграть одну шайбу и сократить отставание гостей. Но незадолго до сирены на перерыв Бывальцев вновь увеличил преимущество СКА до двух шайб, реализовав большинство 4х3.

В третьем периоде гости забросили две шайбы и сравняли счёт, переведя игру в овертайм. Забитыми голами отметились Даниил Апальков и Рушан Рафиков.

В дополнительное время удача оказалась на стороне СКА: победную шайбу забросил Динар Хафизуллин.